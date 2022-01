David Satterfield, nouvel émissaire américain pour la Corne de l’Afrique

Ce spécialiste du Moyen-Orient, ancien ambassadeur à Ankara, prendra ses fonctions « dans les prochains jours », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué jeudi 7 janvier. Il remplace Jeffrey Feltman qui quitte ses fonctions sur fond d'impasse dans le conflit éthiopien et la crise soudanaise.

Neuf mois après avoir été nommé émissaire pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman quitte ses fonctions après avoir essuyé de lourds revers.

Sur le dossier éthiopien tout d’abord. Plus d’un an après le début du conflit entre le gouvernement d’Addis-Abeba et les rebelles du Tigré, les efforts diplomatiques américains n’ont pas abouti : l’ancien émissaire américain n’a pas réussi à arracher des pourparlers de paix entre les deux belligérants. Et la situation humanitaire dans la région du Tigré est jugée alarmante.

Echec également au Soudan où Jeffrey Feltman a essuyé un camouflet en octobre dernier, lorsque la junte militaire a démis le Premier ministre civil de ses fonctions et pris le pouvoir, quelques heures seulement après le départ de l’envoyé américain de la capitale soudanaise. Et ce alors même qu’il pensait avoir reçu des assurances satisfaisantes de la part de l’armée.

Anthony Blinken assure que l’émissaire sortant avait toujours eu l’intention de partir après moins d’un an. Et ajoute qu’il restera conseiller auprès du département d’État américain.

