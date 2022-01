Tchad: meeting monstre des Transformateurs pour mettre la pression sur la Transition

Au Tchad, un grand meeting du parti Les Transformateurs a eu lieu ce samedi 8 janvier au grand stade Idriss Mahamat Ouya de Ndjamena, rempli à craquer par les militants favorables à un dialogue national sincère pour qu’à la fin de la transition, le pouvoir au Tchad revienne aux civils.

Avec notre correspondant à Ndjamena, Madjiasra Nako

Dès les premières heures de la matinée, les militants des Transformateurs ont commencé à remplir le stade arrivant, qui à pied, qui à moto. D’autres ont cotisé pour se faire transporter. Vers midi, les cinq tribunes du stade étaient presque pleines.

À 15h, alors que les animateurs ont commencé à chauffer la foule, les tribunes débordaient déjà et la pelouse du stade était progressivement envahie.

Un peu avant 16h, le leader des Transformateurs, Succès Masra, fait son entrée au stade.

Commence alors une longue séance de prise de parole des chefs de partis, des syndicalistes, des militants des droits de l’homme qui appellent à un Tchad plus juste et plus égalitaire. Arrive le tour de Succès Masra qui salue la mobilisation et promet que plus rien ne sera comme avant : « Plus rien ne peut se faire sans nous. Je leur demande d'écouter la voix du peuple ! »

Après le stade, les Transformateurs annoncent un prochain meeting à la place de la Nation le 29 janvier prochain, pour continuer à mettre la pression sur les institutions de la Transition.

Le chef de la junte militaire au Tchad a fixé vendredi au 15 février le début du « dialogue national inclusif » censé réconcilier les Tchadiens et conduire à des élections présidentielle et législatives.

