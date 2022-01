Tchad: signe de détente dans les relations entre l’opposition et les autorités de transition

Vue aérienne de Ndjamena, au Tchad. © David Baché/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Tchad, c’est un signe d’apaisement entre les autorités de transition et l’opposition. Cinq regroupements des partis politiques et associations de la société civile ont publié, vendredi 7 janvier, un communiqué commun pour saluer l’annonce faite par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby Itno. Il a fait savoir que le dialogue national, en cours de préparation, sera souverain et ses décisions s’imposeront à tous.