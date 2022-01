Les sanctions contre le Mali divisent le Conseil de sécurité de l'ONU

Ce mardi, les sanctions décidées par la Cédéao à l'encontre du Mali étaient au programme d'une réunion du conseil de sécurité de l'ONU. © Timothy A. Clary, AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni et s'est divisé, mardi 11 janvier, sur la situation au Mali et lors de la réunion. Les pays africains et la France auraient voulu rassembler le conseil pour qu’il adopte une position unie à l’égard des militaires au pouvoir au Mali. Et que la communauté internationale se range derrière la Cédéao, qui a imposé de nouvelles sanctions à Bamako, pour protester contre la non tenue des élections comme promis. Mais la Russie et la Chine ont bloqué le projet de déclaration