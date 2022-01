RDC : l'affaire des effets militaires saisis à Butembo, dans le Nord-Kivu, fait grand bruit

Une vue générale de Butembo, dans la province du Nord-Kivu, en RDC. (image d'illustration) JOHN WESSELS / AFP

Les armées congolaise et ougandaise poursuivent les opérations militaires conjointes contre les rebelles ADF dans l’Est de la RDC. De nouveaux bombardements ont visé des positions supposées de ses combattants ce lundi. Cependant, les deux forces coalisées alertent sur la présence dans la région d’hommes armés utilisant le camouflage et l'uniforme similaire à celle de l’armée ougandaise et qui « planifieraient de commettre des atrocités » pour discréditer les opérations conjointes que mènent les deux pays contre les rebelles ADF. Le communiqué publié lundi 10 janvier fait également référence aux effets militaires qui auraient été saisis à Butembo, dans la province du Nord-Kivu.