Cameroun: un sénateur de l’opposition abattu en pleine rue à Bamenda

C’est quelqu’un qui était très impliqué dans sa communauté et dans sa ville. On ne s’attendait pas du tout à cela. Il travaillait tous les jours pour essayer de ramener la paix dans le nord-ouest. Le sénateur était aussi avocat et donc il défendait beaucoup de personnes qui étaient, d’une façon ou d’une autre, abusivement traduites devant les juridictions à cause de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc nous ne comprenons pas comment il a pu être la cible d’un assassinat.