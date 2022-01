Éthiopie: le comité Nobel appelle Abiy Ahmed à mettre fin au conflit au Tigré

NTB Scanpix/Hakon Mosvold Larsen via REUTERS

Le Premier ministre éthiopien a une « responsabilité particulière » pour mettre fin au conflit qui ravage la région du Tigré. Déclaration ce mercredi 12 janvier du comité Nobel qui lui a remis en 2019 le prestigieux prix Nobel de la paix. La décision avait été motivée à l’époque notamment par sa réconciliation avec l’Érythrée, qui allait devenir son allié dans la guerre avec le Tigré.

Avec notre correspondante à Nairobi, Florence Morice

La déclaration du comité Nobel sonne comme un rappel à l’ordre. Sa présidente Reiss Anderson renvoie le Premier ministre éthiopien à sa « responsabilité particulière » en tant que lauréat pour « mettre fin au conflit » en cours dans son pays et « contribuer à instaurer la paix ».

La porte-parole d’Abyi Ahmed, Billene Seyoum a réagi, fidèle à la rhétorique déployée depuis un an par Addis-Abeba. Elle argue que le Premier ministre a précisément « assumé » cette « responsabilité particulière » en déclenchant son offensive en novembre 2020 contre le Front de libération du Peuple du Tigré, pour « mettre fin au conflit lancé contre l’État par le TPFL » considéré par le Parlement comme organisation terroriste.

Le comité norvégien ne va pas jusqu’à se désavouer pour avoir attribué un Nobel de la paix à un homme devenu chef de guerre et souligne pour se justifier que ce prix a été décerné au Premier ministre pour « ses efforts et attentes légitimes qui existaient en 2019 ».

Dès cette époque pourtant, des voix, de chercheurs notamment, s’étaient élevées pour critiquer cette décision… Des voix qui pointaient déjà l’absence d’un espace de dialogue dans le pays et une « polarisation ethnique de plus en plus exacerbée ».

À noter les statuts du Comité Nobel ne prévoient pas qu’un prix soit retiré après avoir été attribué comme cela lui a parfois été demandé.

