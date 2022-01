Centrafrique : polémique sur l’état de santé du général Ngaïfé, ex-chef d’état-major

Arrêté notamment pour des liens supposés avec les rebelles du CPC il y a un an, le général Ngaïfé est en détention provisoire depuis pratiquement une année dans la prison du camp de Roux. AFP PHOTO / JORDI MATAS/UNICEF

Arrêté notamment pour des liens supposés avec les rebelles du CPC au plus fort de leur offensive il y a une année, le général Ngaïfé est en détention provisoire depuis pratiquement une année dans la prison du camp de Roux en compagnie de plusieurs proches de François Bozizé. Selon son avocate, Me Arlette Sombo-Dibelé, et les services pénitenciers, il a contracté le Covid-19 depuis plusieurs jours et présente depuis lundi de graves problèmes respiratoires. Son avocate a alerté mardi les Services judiciaires de Centrafrique, qui n’ont pas réagi selon elle, ce que démentent ces services.