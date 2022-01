Somalie : Washington menace de sanctions si le calendrier électoral n'est pas respecté

«Nous appelons tous les dirigeants Somaliens, nationaux et fédéraux à respecter le nouveau calendrier et à corriger les irrégularités de procédure qui ont entaché le processus jusqu'à présent», a martelé Ned Price, porte-parole du département d’Etat américain KEVIN LAMARQUE POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Etats-Unis menacent de recourir à des sanctions contre quiconque viendrait saper le nouveau calendrier électoral somalien annoncé ce week-end. Dimanche soir, et après déjà plusieurs reports, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble et les chefs des différents États somaliens ont promis d'achever élections parlementaires au plus tard 25 février, étape indispensable avant la présidentielle. Mais cette promesse est accueillie avec prudence, voire avec scepticisme.