En RDC, l’équipe de la Commission électorale nationale indépendante affiche complet

Devant le siège de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) le 5 novembre 2017 à Kinshasa. JOHN WESSELS / AFP

Investis par l’Assemblée nationale après plusieurs semaines de tergiversation, trois représentants de l’opposition - en l’occurrence le Front commun du Congo, mouvement de l'ancien président Joseph Kabila - ont finalement rejoint les rangs. Et ce jeudi 13 janvier 2022, ces trois opposants ont prêté serment devant la Cour constitutionnelle : Didier Manara, Agée Matembo et Jean Ilongo. Une autre frange du FCC ne se sent pas concernée par cet acte.