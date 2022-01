Côte d'Ivoire : les dessous de l'accord qui relance le «dialogue politique»

Après une période de flottement, le « dialogue politique » va reprendre, avec la participation des principales formations politiques. (image d'illustration) REUTERS - LUC GNAGO

La date du 20 janvier 2022 a été fixée pour la reprise du « dialogue politique » entre les autorités et les partis politiques ivoiriens. Ces dernières semaines ont été marquées par les annonces judiciaires mettant en cause des cadres de l’opposition et instaurant un climat de méfiance entre les acteurs de ce dialogue politique.