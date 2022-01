CAN 2022: Pape Oumar Sarr, Sénégalais au Cameroun accueille son équipe avec joie

La CAN de football se poursuit au Cameroun, avec des airs de fête pour les diasporas installées dans ce pays. Ainsi des Sénégalais de Bafoussam qui ont la joie d’accueillir le groupe dans lequel ont été versés les « Lions de la Teranga ». Parmi eux, Pape Oumar Sarr, un couturier que la vie a mené au Cameroun il y a près de 30 ans.

Avec notre envoyé spécial au Cameroun, François Mazet

La pièce n’est pas bien grande, juste de quoi installer trois machines à coudre et quelques canapés. Mais pour Pape Oumar Sarr, c’est l’histoire d’une vie, qui d’un rêve d’Europe l’a mené à surplomber le quartier Djeleng 4 de Bafoussam :

« Je suis originaire de la région du fleuve. Mon village est dans le Fouta. On appelle ce village Karen. Et je suis venu vraiment, on peut dire par hasard. Comme nous, on a la tradition de voyager. On m’a dit pour le Cameroun, on peut avoir le visa et je suis arrivé au Cameroun. Mon métier m’a permis de rester et d’essayer de m’en sortir seul ».

Seul, puis avec Awa, son épouse camerounaise, et leurs quatre enfants : « Ils sont Sénégalo-Camerounais. Sénégal, Cameroun... Moi je ne suis pas perdant parce qu’il y a une partie de moi qui est camerounaise ».

Prêt à accompagner les « Lions de la Teranga » à Olembé en cas de finale

Jamais perdant, car Pape le travailleur vante l’accueil qu’il a reçu au Cameroun : « Je veux dire que j’ai eu trop de chance parce qu’on m’a bien accueilli à Bafoussam. L’intégration a été tellement facile ».

La paix et la joie, aujourd’hui, d’accueillir la sélection sénégalaise qu’il n’a jamais cessé de soutenir. Mardi, le patron de « couture de la Teranga » retournera au stade pousser les « Lions » contre le Malawi. Il espère que ses prières les porteront jusqu’en finale le 6 février. Alors, Pape laissera l’atelier à son apprenti pour prendre la route d’Olembé.

