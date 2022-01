Démission du vice-président de l'Assemblée de RDC: l'UDPS un peu plus divisée

Jean-Marc Kabund lors d'une conférence de presse à la résidence d'Etienne Tshisekedi, à Limete, commune de Kinshasa, le 28 mars 2017. REUTERS/Robert Carrubba

La tension était vive ce samedi aux alentours du siège de l’UDPS et de la résidence de Jean-Marc Kabund, président intérimaire du parti présidentiel. La police était obligée d’intervenir pour rétablir l’ordre et éviter que la situation dégénère. Cette situation est peut-être aussi révélatrice d’une crise plus profonde qui couve depuis plusieurs mois au sein de la famille politique de Félix Tshisekedi.