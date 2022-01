L'éruption d'un volcan aux îles Tonga provoque un tsunami dans le Pacifique

L'éruption sous-marine du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai au large des îles Tonga a déclenché, samedi 14 janvier, une alerte au tsunami dans plusieurs archipels du Pacifique, où des vagues atteignant 1,20 m de haut ont été signalées et ont frappé Nuku'alofa, la capitale des Tonga, située à 65 km au nord du volcan. Selon une information du Centre d'alerte aux tsunamis pour le Pacifique (PTWC), communiquée à 3h25 (GMT), « la menace de tsunami liée à cette éruption volcanique est maintenant passée ».

Des vues saisissantes prises de l'espace ont montré le moment de l'éruption du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, sur une des îles inhabitées des Tonga : un énorme champignon de fumée et de cendres, et une vague immédiatement déclenchée.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn