Reportage

Cameroun: à Bafoussam, la population espère dans l'utilité des travaux réalisés pour la CAN

Audio 01:22

Des supporters sénagalais encouragent leur équipe face à la Guinée, lors de leur match du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations, le 14 janvier 2022 à Bafoussam (Cameroun). Pius Utomi EKPEI AFP

Texte par : RFI 2 mn

Parmi les débats autour de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun, celui du coût et de l’utilité des infrastructures construites, parfois à grand frais et avec des accusations de détournements et de surfacturations. À Yaoundé ou Douala, beaucoup estiment que le tournoi n’apporte aucune amélioration des conditions de vie. Mais ce n’est pas le cas à Bafoussam, dans l’ouest, où la population, qui s’est longtemps sentie délaissée par les autorités, espère que tous les travaux réalisés ne seront pas sans lendemain.