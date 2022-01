Rwanda: le procès en appel de Paul Rusesabagina s'ouvre en son absence

Au Rwanda, le procès en appel dans l’affaire Paul Rusesabagina a débuté ce lundi. En septembre dernier, l’opposant âgé de 68 ans avait été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme, mais le bureau du procureur, qui avait requis la perpétuité, avait fait appel.

Avec notre correspondante à Kigali, Laure Broulard

Lors de la première audience en deuxième instance, ce lundi, l’ancien manager de l’hôtel des Mille collines a encore une fois brillé par son absence. Une fois de plus, la chaise de Paul Rusesabagina est ainsi restée vide. L’opposant avait commencé à boycotter la procédure peu après le début de son procès en première instance, en mars 2021, estimant que ses droits n’étaient pas respectés.

Vendredi dernier, ses proches ont annoncé qu’il n’assisterait pas non plus au procès en appel, dénonçant une véritable mise en scène destinée à nuire à un prisonnier politique. La cour a donc débattu de la possibilité de poursuivre les débats sans lui, car dans cette affaire, une vingtaine d’autres accusés, considérés comme des membres du groupe rebelle FLN, sont également de retour devant la justice.

Comme Paul Rusesabagina, ils sont accusés d’être impliqués, de près ou de loin, dans plusieurs attaques perpétrées dans le sud du Rwanda en 2018 et 2019. Ces attaques avaient fait une dizaine de morts. Ils avaient été condamnés en première instance à des peines entre 3 et 20 ans de prison. Et pour eux, comme pour Paul Rusesabagina, le procureur semble souhaiter un verdict plus sévère, même s’il n’a pas encore présenté ses réquisitions.

Ce lundi, en tout cas, l’audience a été rapidement suspendue et ce sera demain mardi que la cour d’appel devrait statuer sur la poursuite de la procédure en l’absence du principal accusé.

