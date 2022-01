Élections au Sénégal: la société civile se mobilise pour un scrutin apaisé

Un bureau de vote à l’école Biscuiterie, à Dakar, le 30 juillet 2017 (photo d'illustration). RFI/Guillaume Thibault

Texte par : RFI

Le Sénégal se prépare aux élections municipales et départementales de ce dimanche 23 janvier 2022. Les candidats sont en campagne, et la société civile aussi se mobilise, comme a plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité Ëtu Jamm, qui regroupe une cinquantaine d’organisations féminines. Elle a appelé, ce lundi 18 janvier 2022, les acteurs à des élections apaisées.