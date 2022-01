Corne de l’Afrique: la FAO alerte sur l’urgence d’une aide pour éviter une crise alimentaire

La Somalie face à une sécheresse qui perdure (image d'illustration). © AP Photo/Elias Meseret

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La Corne de l'Afrique risque de traverser l'une des pires crises alimentaires au monde, avertit l'Agence des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO). Après le Covid-19 et deux années consécutives d'invasions de criquets, les populations rurales sont confrontées à une troisième saison de sécheresse à cause de la Niña.