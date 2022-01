Le président gambien Adama Barrow a prêté serment pour son deuxième mandat

Tout le monde attend le président pour la mise en oeuvre du rapport de la commission Vérité. Il a six mois pour préparer le Livre Blanc qui va lui permettre de décliner les différentes orientations pour la mise en oeuvre. Mais je pense que les recommandations de la commission sont très claires, et cela demande une volonté résolue de sa part et de son gouvernement pour commencer rapidement [...] Il y a des dignitaires de l'ancien régime qui sont là et qui certainement ne voudraient pas qu'il y ait des poursuites [...]