RDC: Joseph Kabila pourra-t-il être entendu comme témoin au procès Chebeya?

Joseph Kabila, alors président congolais, lors d'une conférence de presse, le 26 janvier 2018, à Kinshasa. REUTERS/Kenny Katombe

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Siégeant au second degré dans le cadre de l'affaire du double assassinat en 2010 des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, la Haute Cour militaire doit se prononcer, ce mercredi 19 janvier, sur la comparution ou non de l'ancien président de la République Joseph Kabila et d'autres personnalités citées par le policier Paul Mwilambwe.