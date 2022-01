RDC: les députés de l’UDPS désavouent Jean-Marc Kabund

[...] Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'unique autorité de référence de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation. Nous demandons aux structures compétentes de l'UDPS d'intervenir sans délai afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent pour la bonne marche du parti. Désavouons notre collègue Jean-Marc Kabund-a-Kabund et prenons acte de sa décision de démissionner des fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale qu'il occupait au nom de l'UDPS et non pas à titre personnel, et de ses autres fonctions au sein du parti.