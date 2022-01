RDC: une manifestation pour la libération du pasteur Ngoy Mulunda a été dispersée à Lubumbashi

La police a dispersé une manifestation organisée à Lubumbashi mardi 18 janvier appelant à la libération du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) et proche de l’ancien président Joseph Kabila. Selon les organisateurs, il y aurait une cinquantaine de blessés dont 14 seraient dans un état grave et dix manifestants ont été interpellés.

Moïse Katumbi condamne l’usage proportionné de la force par la police. Ngoy Mulunda a été condamné en 2020 à trois ans de prison pour « incitation à la haine ». Plusieurs membres de partis politiques proches du FCC ont participé à la marche. Pour eux, le pasteur Ngoy Mulunda est un prisonnier politique.

Félix Kabange Numbi, cadre du Front commun pour le Congo (FCC), revient sur le jugement du pasteur Ngoy Mulunda au micro de notre correspondant à Lubumbashi, Denise Maheho : « Le pasteur Ngoy Mulunda, je pourrais même dire qu’il n’a jamais été jugé correctement. Pourquoi ? En première instance, le pasteur Mulunda a été jugé sans avoir été identifié. Le pasteur Mulunda n’a jamais présenté ses moyens de défense. Les avocats se sont pourvus en cassation. Mais cela fait des mois et des mois que ce dossier n’a jamais été programmé. Voilà pourquoi, sachant que le jugement qui a été prononcé était inique et que c’était un prisonnier politique, nous avons voulu aujourd’hui relever cela et marcher pour demander une liberté sans condition du pasteur Mulunda ».

