Éthiopie: Abiy Ahmed a appelé sa diaspora à revenir au pays pendant le mois de janvier

Abiy Ahmed à Addis-Abeba le 30 novembre 2020. Amanuel Sileshi AFP/Archivos

Une opération baptisée « le Grand Retour », sur laquelle mise le Premier ministre pour redorer son image, plus d’un an après le début de la guerre civile et la catastrophe humanitaire au Tigré. La diaspora est venue en nombre, notamment des Etats-Unis, pour la saison des fêtes orthodoxes. Reportage à Gondar, où avait lieu l’Epiphanie mercredi 19 janvier.