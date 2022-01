Bénin: le parti d'opposition Les Démocrates présente ses vœux pour la nouvelle année

Son président Éric Houndété a délivré un discours aux accents de rentrée politique estimant que « 2021 fut une année de persécution pour les militants de l’opposition ». Le parti de l’ancien président Boni Yayi réclame toujours la libération des détenus politiques et la tenue d’un dialogue politique national. Il a évoqué aussi les élections législatives à venir l’année prochaine, un scrutin capital pour l’opposition qui n’a aucun député au Parlement, seuls les partis pro-Talon avaient été autorisés à participer aux législatives de 2019.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

C’est le représentant des militants qui s’est exprimé le premier, il a donné le ton en résumant 2021 comme « une année douloureuse et pénible ».

Ensuite, le président du parti a énuméré tous les épisodes : l’exclusion de l’opposition des législatives, le rejet de la candidature de Reckya Madougou, sa condamnation à vingt ans de prison le 9 décembre. Éric Houndété a été sans concession dans sa conclusion : « La réforme du système partisan a montré ses limites et notre démocratie mise sous boisseau. »

Il s’en est pris à la Cédéao qui, pour lui, a entériné ces élections non inclusives : « L’organisation régionale doit cesser d’être le syndicat des chefs d’État qui confisquent l’espace politique. Au peuple malien qui cherche sa propre voie, notre parti exprime tout son soutien. »

Pour le président Talon, il a formulé trois revendications : « La libération des détenus politiques, le retour des exilés politiques, la tenue d’un dialogue politique regroupant toutes les composantes de la nation. »

Dans un an, le Parlement qualifié de monocolore sera renouvelé, le président des Démocrates alerte déjà ses troupes sur cette échéance : « Cela appelle de la part de nous tous plus de disponibilité et d’engagement, d’actions pour l’occupation du terrain et une organisation méthodique. »

Un seul sujet sur lequel il s’est montré consensuel et solidaire, les attaques terroristes subis par le pays.

