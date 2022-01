Désinformation au Mali: l'association des professionnels de la presse en ligne appelle à la vigilance

Un avion de transport A400M de l’armée de l’air sur le tarmac d’un aéroport malien utilisé par l’opération Barkhane. © RFI/Franck Alexandre

RFI

Dans un contexte de crise au Mali, désinformation et fake news envahissent les réseaux sociaux. Depuis le 9 janvier, date des sanctions imposées à Bamako par la Cédéao (Communauté économique des États de l'Afrique de I'Ouest), des propos haineux et des vidéos calomnieuses prolifèrent sur le net. Dans le collimateur, la Cédéao et la France, accusée d'être derrière ces sanctions. L'Association des professionnels de la presse en ligne appelle à la vigilance.