Madagascar: inondations à Antananarivo, le rôle crucial des plaines agricoles

Vue aérienne du Grand Tana et sa plaine du Betsimitatatra, une semaine avant les inondations. 45% de la superficie de l'agglomération est composée de terres agricoles, censées jouer un rôle crucial pour lutter contre les inondations de la capitale. © RFI/Sarah Tétaud

Dix morts, 18 000 sinistrés et près de 8 500 personnes déplacées et accueillies dans les hébergements d’urgence, c’est le bilan ce jeudi des inondations qui ont frappé la capitale malgache et ses environs, ces dernières 72 heures. Les équipes d’intervention de la commune et du bureau de gestion des risques et catastrophes sont débordées. Chaque heure, de nouvelles familles arrivent pour trouver refuge dans des sites d’hébergement déjà saturés.