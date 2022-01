Vers une détente dans les relations entre l'Espagne et le Maroc ?

Des migrants tentent de franchir des barbelés pour se rendre dans la zone à la frontière du Maroc et de l'Espagne, dans l'enclave espagnole de Ceuta, le mardi 18 mai 2021. AP - Mosa'ab Elshamy

Madrid fait un pas pour un rapprochement avec Rabat après la crise de l'année dernière. Les relations entre les deux pays se sont détériorées en avril 2021 quand l'Espagne a reçu secrètement, pour des raisons médicales, Ibrahim Ghali, le chef du Polisario. Lundi dernier, le roi d’Espagne Philippe VI, a affirmé la nécessité « de redéfinir la relation avec le Maroc sur des bases plus solides et plus fortes ».