Burkina Faso: installation du Conseil d’orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale

Roch Marc Christian Kaboré, président du Burkina Faso (ici en juillet 2021) a procédé jeudi 20 janvier à l'installation du Conseil national d’orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale.

Au Burkina Faso, le Forum national de réconciliation national se précise. Le président Roch Marc Christian Kaboré a procédé à l’installation du Conseil national d’orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Composé de 119 membres dont 34 femmes, ce conseil, qui est un cadre consultatif et de concertation, est chargé de suivre la politique du gouvernement en matière de réconciliation nationale.

Publicité Lire la suite

avec notre correspondant à Ouagadougou, Yaya Boudani

Composé de plusieurs représentants des partis de la majorité et de l’opposition, de familles de victimes de crimes politiques et économiques, de religieux, de chefs coutumiers, des forces de défense et de sécurité, d’experts, la mise en place de ce Conseil d’orientation et de suivi de la politique de réconciliation marque, selon le président Roch Marc Christian Kaboré, un tournant décisif du processus de réconciliation nationale au Burkina Faso.

« Cette démarche participative atteindra son point d’orgue avec la tenue prochaine du Forum national de réconciliation nationale. Ce sera un rendez-vous historique pour les Burkinabè, qui auront alors l’occasion de se parler en toute franchise, d’examiner toutes les questions de réconciliation qui se posent à notre pays et de se donner la main pour construire un nouvel avenir ».

Les 119 membres auront pour mission d’orienter la politique de réconciliation du gouvernement. À ce titre ils seront consultés à toutes les étapes du processus, fait savoir Nana Fatoumata Benon Yatassaye, secrétaire générale du gouvernement : « Il est chargé de donner des orientations et de suivre l’élaboration de la mise en œuvre des différentes stratégies relatives à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale, qui seront soumises à l’examen, aux amendements et à l’adoption du Forum national de réconciliation ».

Les dates de la tenue du Forum de réconciliation nationale ne sont pas encore connues.

► À lire aussi : au Burkina Faso, le grand oral du Premier ministre Lassina Zerbo devant les députés

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne