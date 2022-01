CAN 2022: la joie des Comores après la qualification de leur équipe pour les 8èmes de finale

Audio 00:58

CAN 2022: le coach de l'équipe des Comores Amir Abdou fier de son équipe qui, pour sa première participation à une phase finale de CAN, se hisse en huitièmes de finale. REUTERS - MOHAMED ABD EL GHANY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Scènes de liesse populaire nocturne à Moroni pour célébrer la qualification des Coelacanthes. Meilleure numéro trois de sa poule, l'équipe nationale des Comores s'est qualifiée in extremis pour les 8èmes de finale de la première CAN de son histoire. Selon les règles de la compétition, la meilleure équipe arrivée troisième de son groupe peut espérer arriver en phase finale en fonction des résultats des autres groupes. Il fallait que quatre équipes perdent pour que les Comores passent, l'espoir était donc mince et pourtant c'est finalement ce qui s'est passé.