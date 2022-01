Reportage

Inondation à Madagascar: les centre d’accueil des sinistrés manquent de places

Un centre d'hébergement des sinistrés à Antananarivo, Madagascar, le 20 janvier 2022. AFP - RIJASOLO

À Madagascar, 11 morts, un peu plus de 23 000 sinistrés et 9 000 déplacés, c'est le bilan provisoire des fortes pluies qui s'abattent sur la capitale, Antananarivo et ses alentours depuis lundi soir. Plusieurs quartiers bas de la capitale malgache sont encore envahis par des eaux stagnantes. Alors que les pluies vont continuer ces prochains jours, selon la direction de la météorologie, dans les 26 centres d'hébergement ouverts pour accueillir les sinistrés, les places manquent.