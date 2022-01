Obsèques en France de l'opposant congolais Guy-Brice Parfait Kolélas sur fond de division familiale

Photo de Guy-Brice Parfait Kolélas datant de 2016. L'ancien opposant congolais a été inhumé le 21 janvier 2022 en région parisienne, dix mois après sa mort. La Famille était divisée sur la date et les causes de sa mort.

L'ancien opposant congolais Guy-Brice Parfait Kolélas a été inhumé ce vendredi 21 janvier au Bourget, dans la région parisienne, dix mois après sa mort, survenue alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les divisions familiales ont perduré jusqu'au bout sur les raisons et la date de son décès.

Enterrer Guy-Brice Parfait Kolélas, c'était le souhait de sa veuve et de cinq de ses frères. En revanche, une autre partie de la famille de l'opposant congolais continuait de s'y opposer, 10 mois après sa mort. En particulier ses 3 enfants et 7 autres de ses frères et sœurs, qui avaient poursuivi les procédures judiciaires jusqu'au bout pour retarder l'enterrement.

Ce clan de la famille demandait de nouvelles investigations sur les raisons et la date du décès de Guy-Brice Parfait Kolélas, affirmant qu'il était mort le 21 mars, jour du scrutin où il affrontait Denis Sassou-Nguesso dans les urnes, alors que les autopsies déjà réalisées en France concluaient à une mort le 22 mars en raison d'une « insuffisance cardio-respiratoire » due à une « pneumopathie sévère », ainsi qu'une contamination au Covid, ce qui écartait la rumeur d'un empoisonnement.

Guy-Brice Parfait Kolélas avait été évacué d'urgence dans la nuit du 21 au 22 mars du Congo vers la France. La date officielle de sa mort était importante, car elle aurait pu invalider le scrutin présidentiel au Congo.

