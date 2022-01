RDC: la justice ouvre un dossier contre Sud-Oil et Egal après l'enquête Congo Hold-up

Une vue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. (Image d'illustration) Wikimedia/CC

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À Kinshasa, la justice ouvre un dossier à charge contre Sud-Oil et Egal, deux sociétés en rapport avec l’ancien président Joseph Kabila et ses proches. Après le bruit et les révélations, c’est désormais le début d’un processus pouvant conduire à des procédures judiciaires.