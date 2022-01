RDC: un rapport pointe des pertes financières colossales à cause d'exonérations douanières

Selon les auteurs de cette enquête, certaines de ces exemptions ont été utilisées à des fins de favoritisme et pour obtenir des pots-de-vin, notamment dans le secteur qui constitue le poumon de l’économie congolaise : les mines. Getty images/Simon Dawson/Bloomberg

L’État aurait perdu plus de 630 millions de dollars par an entre 2011 et 2020 à cause des exonérations douanières : voici les conclusions d'un nouveau rapport publié vendredi 21 janvier par le Groupe d’étude sur le Congo (GEC), basé à l’Université de New York. Selon les experts du GEC, ces exonérations sont accordées essentiellement aux entreprises qui appartiennent en tout ou en partie aux personnalités politiques. Le rapport souligne également des problèmes de transparence dans l’octroi de ces avantages fiscaux.