Sénégal: les élèves de l'école de cinéma Kourtrajmé de Ladj Ly, au travail

A l'école Kourtrajmé, au sein de l'espace Trames, au centre de Dakar, le 19 janvier. Au centre (en rouge), le réalisateur Ladj Ly. A droite, le directeur de l' école Toumani Sangaré © Charlotte Idrac RFI

Au Sénégal, a été inaugurée en milieu de semaine, l’école Kourtrajmé de Dakar. Une école de cinéma gratuite, sans condition de diplôme. C’est la première en Afrique, et la troisième du genre, après celles lancées par le collectif à Montfermeil et Clichy-sous-bois-, en région parisienne-, et à Marseille.