Côte d’Ivoire: dans le nord, le Premier ministre annonce des investissements en faveur des jeunes

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, ici lors d'un discours à Abidjan, le 5 novembre 2021. © Issouf Sanogo, AFP

Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi s’est rendu dans le nord et nord-est du pays samedi 22 janvier, près de la frontière burkinabè, dans les localités de Tougbo, Kafolo et Kong. Dans cette zone aux prises avec le terrorisme depuis près de deux ans, il a annoncé le deuxième plan social du gouvernement à hauteur de 3 200 milliards de francs CFA sur trois ans, dont une partie ira au développement de la région et à l’insertion des jeunes. Cela pour contrer les velléités d’expansion des jihadistes.