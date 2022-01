Centrafrique : une opération des Faca et de leurs alliés russes suscite des interrogations

D'après des sources concordantes, l’opération conjointe des Faca et de leurs alliés russes a eu lieu dimanche et lundi dernier à Aigbando, une zone minière située à 75 km au nord de Bria. (image d'illustration) AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plusieurs dizaines de civils auraient été tués lors d’une opération militaire conjointe des forces armées centrafricaines, les Faca, et leurs alliés russes. Opération en début de semaine, contre les rebelles du CPC près de la ville de Bria, à 600 km à l'est de la capitale centrafricaine Bangui. Le sujet est sensible en raison de la présence, aux côtés des Faca, d’éléments russes - présentés par Bangui comme des instructeurs – mais qui, de sources locales, seraient des mercenaires du groupe russe Wagner, régulièrement accusés d’exactions par la population.