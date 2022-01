Covid-19 : les pays d'Afrique australe sortent de la liste rouge en France

Depuis ce samedi 22 janvier, les pays d'Afrique australe ne sont plus sur liste rouge liée au Covid 19 en France, ils passent en catégorie orange. Cela concerne l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe. Fin novembre, les vols en provenance de ces pays avaient été suspendus suite à la détection en Afrique du Sud du variant Omicron. Le 6 janvier plusieurs d'entre eux étaient déjà passés de la catégorie écarlate à rouge.

Pas de changement pour les voyageurs vaccinés en provenance d'Afrique australe. Il suffit toujours de disposer simplement d’un test PCR ou antigénique négatif réalisé moins de 48h avant le départ.

Par contre, pour les voyageurs non vaccinés, le régime des motifs impérieux reste en vigueur, mais la quarantaine obligatoire de 10 jours à l'arrivée, contrôlée par les forces de l'ordre, prend fin. Elle fait place à une période « d'auto-isolement » de 7 jours.

Plus de test de dépistage systématique, non plus, à l'arrivée sur le territoire français. Comme pour les personnes vaccinées, des prélèvements aléatoires sont maintenant réalisés à l'aéroport.

Ce passage du rouge à l'orange peut s'expliquer par un début de repli de l'épidémie dans les pays d'Afrique australe. Le nombre de cas positifs a en effet diminué de 44% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente dans la région, selon l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine.

