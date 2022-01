Soupçons de fraude électorale à Maurice: la justice ordonne un recomptage dans une circonscription

Port-Louis, capitale de Maurice. (Image d'illustration). © Creative Commons

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est exceptionnel dans la vie démocratique à Maurice, pays où les législatives se tiennent régulièrement tous les cinq ans et où les résultats sont respectés par tous. Face à des soupçons de fraude aux dernières législatives et plusieurs contestations formelles, la Cour suprême de Maurice a ordonné, vendredi 21 janvier, un nouveau décompte des voix dans une circonscription. Elle intervient après un procès mené par une candidate battue et pourrait secouer tout un modèle.