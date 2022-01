Trafic de drogue en Afrique de l’Ouest: état des lieux

Régulièrement, des saisies ou des événements liés au trafic de drogue évoquent la vulnérabilité de l’Afrique de l’Ouest, située à la croisée de plusieurs routes très utilisées par les narcotrafiquants. État des lieux avec Amado Philip de Andrés, directeur régional de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, dont le bureau régional se trouve à Dakar, au Sénégal. Entretien.

RFI : Amado Philip de Andrés, vous qui avez accès à l’ensemble des informations disponibles sur le trafic international de drogue en Afrique de l’Ouest, quelles sont les grandes tendances que vous observez actuellement ?

Amado Philip de Andrés : Si on voit la situation telle qu’elle était en Afrique de l'Ouest en 2008 et qu’on regarde la situation maintenant, c'est un peu « back to the future » (« retour vers le futur »). L’Afrique de l’Ouest est devenue une plaque tournante du trafic de résine de cannabis. En 2021, 57 tonnes de cannabis ont été saisies dont une macro saisie de 17 tonnes au Niger. Les enquêtes et rapports de l’ONUDC, l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT/EMCCDA), l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à Paris et le Groupe d’experts sur le Mali de la résolution 2541 de 2020 du Conseil de sécurité ont confirmé que la route du cannabis traverse le Sahel et ont identifié des individus faisant partie des groupes armés connectés avec les trafiquants de haschisch dans la sous-région du Sahel. De plus, nous avons un trafic de cocaïne qui cherche toujours à rediriger une partie de sa production vers l'Afrique de l'Ouest pour atteindre l'Europe à travers la mer Méditerranée et les Balkans. Ce qu’on observe maintenant, c’est un changement des modus operandi, des mêmes pays d’origine du trafic, sur les mêmes routes transatlantiques. En 2008, les narcotrafiquants utilisaient surtout des sous-marins fabriqués en Amérique du Sud. Mais depuis 2019, 2020 et 2021, ils utilisent plutôt des bateaux de pêche qui ont été adaptés pour pouvoir acheminer à chaque voyage entre une tonne et une tonne et demie de cocaïne. Ce qui a changé aussi, c’est que les réseaux de trafiquants sont devenus multinationaux. On continue à voir des Européens, principalement en provenance des pays destinataires de la cocaïne comme les Balkans, mais on voit aussi maintenant de plus en plus de Sud-Américains et des citoyens des pays de la région. Mais la question qui nous inquiète à présent, c'est qu’à la faveur du développement des économies de la région, les narcotrafiquants ont découvert qu’au Sénégal, au Ghana ou au Cap-Vert et dans plusieurs pays de la côte, il y a une classe moyenne susceptible de devenir une nouvelle base de consommateurs et le trafic actuel les vise particulièrement.

Saisies de drogues en Afrique entre mars 2020 et avril 2021 © ONUDC

La consommation locale en Afrique de l’Ouest est-elle en forte augmentation ?

Au Sénégal, par exemple, depuis deux ans et demi, l’ONUDC fournit un appui technique au gouvernement pour mettre en place un observatoire de la consommation des drogues et du trafic, ayant comme point focal le Comité interministériel de lutte contre la drogue –composé notamment du ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur, avec plusieurs universités du Sénégal et une contribution très généreuse de la part de la République française, combinée avec des fonds du gouvernement du Sénégal. Car au-delà de la consommation de cannabis, il y a une consommation de cocaïne, de tramadol (médicament opioïde) et de nouvelles substances psychoactives qui viennent d’Asie. Nous estimions avoir, par exemple, près de 10 000 toxicomanes au Sénégal, mais les derniers chiffres de prise en charge font état de plus de 24 000 personnes et je pense que, d’ici à deux ans, elles seront plus de 50 000. Avant, nous observions que 5% à 8% de la cocaïne qui transitait dans la région, restait sur place, mais aujourd’hui ce chiffre est passé à 10%-17%. Cela indique qu’il y a une base de consommateurs qui se développe au niveau régional et c’est une grande source d’inquiétude.

Dernièrement, j’étais à Nouakchott et les autorités mauritaniennes me disaient qu’elles avaient maintenant un problème de consommation de drogue qui n’existait pas en 2008. En 2008, environ la moitié de la cocaïne produite en Amérique du Sud allait vers l’Europe à travers l’Afrique de l’Ouest et l’autre moitié allait vers le Nord. Aujourd’hui, on a un renforcement des routes côtières comme le montrent les saisies sur ces vingt derniers mois. Sur cette période, les autorités ont saisi 11 tonnes au Cap-Vert, 5 tonnes au Sénégal, 4 tonnes au Bénin, 3 tonnes en Gambie, 2,7 tonnes en Guinée-Bissau et presque 2 tonnes en Côte d’Ivoire. Il y a donc eu 47 tonnes de cocaïne saisies, un chiffre qu’il faudrait peut-être multiplier par 20 ou plus pour avoir une idée des volumes réels en transit entre l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest.

La cocaïne en Afrique de l'Ouest © RFI / source ONUDC

Quelles sont les principales routes du narcotrafic international qui touchent l’Afrique de l’Ouest ?

Actuellement, nous avons trois routes principales. La route de Nouakchott, qui vient du Maghreb et qui touche les mêmes pays que la route de la cocaïne et puis la route de l’héroïne en provenance de l’océan Indien. Cette dernière route, qui a transité par des pays de l’océan Indien comme le Kenya, l’île Maurice ou les Seychelles, arrivait auparavant en Afrique de l’Est et remontait vers l’Europe via le Sahara. Aujourd’hui, à la suite de contraintes de circulation créées par le Covid, cette route traditionnelle de l’héroïne en provenance de l’océan Indien s’est modifiée. Elle transite par l’Afrique de l’Est, va ensuite vers l’Afrique du Sud et repart vers l’Europe par la mer, en contournant le continent en bateau via l’Afrique de l’Ouest. Sachant que 10%-17% du produit reste dans les différents pays pour des consommateurs locaux, c’est pour la région une autre source de préoccupation.

Un autre gros problème, qui s’est étendu notamment en Afrique de l’Ouest, c’est la consommation de tramadol. Un opioïde qui provient principalement du sous-continent indien, dont la consommation s’est d’abord développée dès 2018 sur l’ensemble de l’Afrique du Nord, au Maghreb et au Machrek. Le tramadol s’est ensuite répandu comme une véritable pandémie en Afrique de l’Ouest où, désormais, on en trouve partout. De plus, c’est un produit qui se combine très bien avec l’usage de la cocaïne et parfois avec les nouvelles substances psychotropes. C’est devenu un problème majeur en Afrique de l’Ouest, non seulement dans les pays du Sahel mais aussi sur tous les pays de la côte et c’est actuellement en train de se répandre en Afrique centrale.

Concernant la cocaïne, les trois pays producteurs sont surtout la Colombie, mais aussi le Pérou et la Bolivie. La cocaïne transite souvent par d’autre pays comme le Brésil avant d’arriver en Afrique. Que peut-on dire actuellement sur ce trafic de cocaïne ?

Entre 7% et 10% du trafic se fait par voie aérienne, mais la majorité transite par bateau. En 2008, les autorités colombiennes montraient à l’ONUDC, une fois saisis, des sous-marins fabriqués en Colombie par les réseaux criminels, ou plus exactement des semi-submersibles pour le transport qui coûtaient entre 70 000 et 120 000 euros pièce, mais leurs capacités étaient limitées et ils devaient en utiliser plusieurs pour traverser l’Atlantique et remonter vers l’Europe. Donc, pour y parvenir, ils devaient acheminer plusieurs sous-marins par bateaux pour faire l’ensemble du trajet.

Aujourd’hui, les trafiquants privilégient les bateaux de pêche. Ce sont des bateaux de pêche du type « dhow » (comme les bateaux fabriqués en Asie), qui sont manufacturés en Amérique latine et qui ont, en plus, des cales à poissons, des compartiments spécialement aménagés, pouvant transporter plus d’une tonne de cocaïne. De plus grosses quantités sont souvent transportées par conteneurs sur les lignes commerciales.

Ce qu’on observe, c’est que les trafiquants utilisent les mêmes routes, mais avec des bateaux plus costauds. Le Covid a eu un impact sur cette activité. Beaucoup de ces bateaux de pêche ont dû attendre avec leur marchandise pendant des mois avant de rejoindre les zones économiques exclusives, car il y avait des restrictions de transport, mais aujourd’hui ils reprennent leurs activités.

Les routes de la cocaïne entre 2015 et 2019 © ONUDC

Une grande partie de la cocaïne qui traverse l’Afrique de l’Ouest par l’intérieur, à destination de l’Europe, contribue au financement des conflits au Sahel et au Sahara. Que sait-on des liens existants entre les terroristes et les narcotrafiquants ?

Comme je vous l’ai mentionné, l’ONUDC s’inquiète des connexions entre certains individus faisant partie des groupes armés avec les trafiquants de haschisch dans la sous-région du Sahel.

Ainsi, il faut bien comprendre le fonctionnement des terroristes. En 2008, quand al-Qaïda au Maghreb islamique a commencé à se positionner à Gao et dans des endroits très spécifiques du Sahel et du Sahara, c’était du terrorisme. Mais depuis, ils se sont mis à fonctionner comme un groupe criminel transnational organisé et ils essaient de passer inaperçus en se mêlant aux communautés locales. En 2008, on avait même pu observer des narcotrafiquants colombiens qui étaient à Gao et qui négociaient des droits de passage avec les Touaregs et avec al-Qaïda. Maintenant, c'est plus difficile de voir ça, car les cellules de trafiquants font partie de la communauté : ils sont beaucoup plus nombreux et ils se fondent dans la population. Chez al-Qaïda ou Boko Haram, ils font parfois partie de la population alors que chez Daech, le modus operandi est complètement différent, ils s’imposent comme un groupe terroriste extérieur et leur relation avec la communauté est complètement différente.

Pour affronter ce fléau, il y a bien sûr la réponse militaire, mais il faut aussi commencer à se demander comment couper les racines de cette connexion avec les jeunes. En Afrique, dans cette région, 72% de la population a moins de 23 ans. Il y a un problème de développement, cette population très jeune rêve de progresser comme en Europe mais elle est frustrée. La moyenne d’âge en Europe est de 45 ans, ici elle est de 23 ans. Qu’est ce qui se passe pour un jeune qui n’a rien dans un village perdu au Mali, qui n’a aucune perspective ? À quoi pense-t-il quand il rencontre des trafiquants de haschisch, de cocaïne ou des terroristes ?

Le problème, c’est qu’avec la frustration, les jeunes rêvent tous de gagner de l’argent et beaucoup d’argent. Ils deviennent transporteurs, commencent à voyager et à gagner de l’argent, en général au début 1% sur la marchandise convoyée. Ces jeunes transporteurs rentrent aussi en contact avec les terroristes et développent avec eux et leur communauté des réseaux.

Aujourd’hui, la frontière entre terrorisme et narcotrafiquant est plus fluide et s’adapte constamment. Il n’y a plus d’organigramme comme avant, ils utilisent le numérique. C’est un système informel où des membres de la population vont se mettre en rapport avec d’autres personnes pour établir un contact, pour obtenir un droit de passage. Ce que veulent les trafiquants, ce n’est pas uniquement faire de l’acheminement vers l’Europe, c’est aussi créer un marché de consommateurs.

Les narcotrafiquants, par exemple de l’Amérique du Sud, qui opèrent au niveau international, cherchent toujours à garder le contrôle sur la marchandise, car le prix augmente avec la distance parcourue. À partir du point d’origine, le bénéfice sur le prix de la cocaïne augmente tous les 15 km de 1,7%. Donc, si la cocaïne passe à travers l’Afrique de l’Ouest, c’est encore mieux et la pureté est très élevé, presque 100%, ce qui veut dire que c’est un produit de luxe qui rapporte beaucoup. Les narcotrafiquants, à travers leurs réseaux criminels, restent toujours en contact avec les transporteurs et gardent le contrôle sur leur marchandise jusqu’à ce que le produit arrive dans la rue à Paris ou à Londres pour avoir accès au prix final.

Quel rôle peuvent jouer les Nations unies face à cette situation ?

Je pense que nous avons plusieurs types de rôle à jouer et le premier, c'est d’aider nos clients, les pays, à travers une assistance technique de qualité. Nous développons des programmes internationaux de lutte qui sont nés ici au Sénégal pour certains d’entre eux, comme AIRCOP sur le trafic aérien ou le Programme de contrôle des conteneurs, créé en 2003, qui a été développé conjointement par l'ONUDC et l'Organisation mondiale des douanes (OMD) pour aider les gouvernements à créer des structures de renforcement durables dans certains ports afin de minimiser les risques d'utilisation de conteneurs pour le trafic de drogues, la criminalité transnationale et le trafic des drogues. Mais aussi, nous aidons les pays à adapter leur législation en développant par exemple des droits à l’assistance sanitaire pour faire face à la multiplication des consommateurs qu’il ne faut pas considérer comme des criminels. Ces nouvelles approches que l’on trouve inscrites dans des conventions de l’ONU ainsi que dans l’acquis communautaire de pays de l'Union européenne, le sont aussi maintenant dans des pays de la région comme le Sénégal qui est, par exemple, considéré comme un pays champion en la matière d'un point de vue législatif. Il y a quelques années, avant la déclaration de Praia en 2008, la législation dans la région pénalisait les consommateurs, les considérant comme des criminels. Aujourd’hui sur cette question, le Sénégal peut être pris en exemple dans la zone francophone, comme le Cap-Vert dans la zone lusophone ou le Ghana dans la zone anglophone.

Le troisième point qui me paraît très pertinent, c’est le renforcement des capacités étatiques pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité transnationale organisée. En tant que directeur régional de l’ONUDC, ce que je vois au Sahel, c’est qu’on a mis traditionnellement l'accent sur des réponses militaires face aux groupes armés. Aujourd’hui, il faudrait commencer en priorité à soutenir les efforts des pays de la région à renforcer toute la chaîne judiciaire. C’est ce qu’on appelle le « legal finish ». Car on a eu une tendance à oublier trop longtemps le système pénitentiaire et à ne pas voir toute la chaîne pénale comme l’instrument principal pour témoigner d’un changement de paradigme. Avec la Mauritanie, le Sénégal, tous les pays de la côte, mais aussi avec le Burkina Faso et les pays du Sahel, l’ONUDC travaille sur la façon dont on peut soutenir les pays de la région à renforcer les capacités d’investigation et de coordination inter-étatique, mais aussi les capacités de poursuite des délits. Il faut raisonner sur plusieurs pays comme le font les trafiquants et pouvoir travailler sur plusieurs bases dans plusieurs endroits. En plus, il faut renforcer la coopération entre les procureurs et le système pénitencier à l’image de ce que fait le Burkina Faso actuellement avec ses prisons. Donc, il faut regarder toute la chaîne judiciaire, investigation, coopération d’intérêt régional, coopération avec les autres juridictions en Amérique latine et en Europe, emprisonnement et réinsertion, sinon nous aurons toute une génération perdue.

