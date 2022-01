Burkina Faso: des tirs entendus dans deux camps militaires de la capitale

Burkina Faso: aux abords du camp militaire de Sangoule Lamizana, à Ouagadougou, en 2015 (illustration). AFP PHOTO / SIA KAMBOU

Des tirs à l'arme automatique et l'arme lourde au camp du général Baba Sy et au camp Sangoulé Lamizana de Ouagadougou sont entendus ce dimanche matin. Des incidents sont également signalés à Kaya et Ouahigouya dans le nord du pays. On ignore pour l'instant les raisons de ces fusillades qui surviennent dans un contexte de tension.