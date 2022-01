Cameroun: libération des quatre militants de «Stand up for Cameroon»

Au Cameroun, quatre membres de la société civile. militants de Stand up for Cameroon, ont été libérés vendredi 21 janvier 2022 après plusieurs mois de détention. Getty Images/Stockbyte

C'est le soulagement au Cameroun, après la libération vendredi soir, de quatre membres de la société civile. Ces militants de Stand up for Cameroon - un collectif de mouvements de la société civile et de partis politiques - avaient été arrêtés en septembre 2020, après avoir participé à une réunion du parti d'opposition Cameroon People's Party, à Douala.