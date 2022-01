RDC : Jean-Marc Kabund de plus en plus isolé au sein de l'UDPS

Selon plusieurs sources, la rupture semble consommée : Jean-Marck Kabund ne parviendrait même plus à contacter Felix Tshisekedi. (image d'illustration) AFP PHOTO/ Caroline Thirion

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Plus d’une semaine après avoir annoncé sur les réseaux sociaux qu’il démissionnait de son poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale, Jean-Marc Kabund n’a toujours pas déposé formellement sa lettre de démission. Or dans le même temps, ses soutiens se font de plus en rares au sein de l’Union sacrée et même de l’UDPS, le parti présidentiel dont il est aussi président intérimaire.