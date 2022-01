REPORTAGE

Sénégal: jour de vote pour des élections municipales et départementales

Audio 01:13

A l’ouverture d’un bureau de vote, à Ouakam, Dakar, au Sénégal, ce 23 janvier 2022. © charlotte Idrac/RFI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Sénégal, quelque 6 millions 600 000 électeurs sont appelés aux urnes, ce dimanche 23 janvier, pour les élections municipales et départementales. Les bureaux ont ouvert à 8h00, temps universel, parfois avec du retard dû à l’installation. Au-delà des enjeux locaux, il s’agit d’un test pour la majorité et les différentes coalitions de l’opposition en lice, avant les législatives, prévues cette année, et la présidentielle de 2024.