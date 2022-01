Sénégal : les enjeux des élections locales

Les regards tournés vers Ziguinchor

Avec notre envoyée spéciale à Ziguinchor, Théa Ollivier

Tous les yeux sont rivés sur Ziguinchor lors de ces élections municipales…Une attraction qui s’explique par la symbolique de la ville qui représente la région de la Casamance, mais surtout parce que « le principal opposant au régime est candidat à la mairie », reconnaît Benoit Sambou, candidat de la coalition au pouvoir - Benno Bokk Yakaar.



Le principal opposant, c’est Ousmane Sonko, leader du parti Pastef qui était arrivé troisième lors de l’élection présidentielle de 2019, avec 52% des voix dans le département de Ziguinchor.



Selon Abdou Sané, coordonateur de Pastef dans la ville, cette élection est une première étape avant les législatives de juin prochain et la présidentielle de 2024. Des élections liées entre elles qui sont révélatrices d’une « dualité entre Ousmane Sonko et le président Macky Sall » selon lui.



Un discours qui agace Taibou Diedhiou, adjoint au maire sortant Abdoulaye Baldé. Il rappelle qu’il s’agit d’élections locales et territoriales et non pas d’un tremplin personnel pour arriver à la tête de l’État.