Bénin : une affaire de passeports béninois délivrés à des Camerounais devant la Criet

Le tarmac de l'aéroport de Cotonou, au Bénin. © wikimedia common/Fawaz.tairou

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le patron des services de l’immigration et de l’émigration et plus d’une dizaine de personnes sont jugées ce lundi par la Criet pour « abus de fonction, faux et usage de faux ». Il s’agit d’un commissaire divisionnaire, haut gradé de la police béninoise, qui avait en charge la délivrance des titres de voyages et de séjour. C’est une affaire de passeports béninois délivrés à des étrangers qui l’envoie devant les juges. Dans le box des accusés aussi, six Camerounais, des policiers et un chef quartier.