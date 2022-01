Inondations à Madagascar: la RN2, axe fondamental du pays, coupée

Au BNGRC, le pilotage des opérations de secours continue de s'organiser. A Moramanga, pointé du doigt sur la carte, la digue qui a cédé et emporté une partie de la route a également fait 3 morts et plus de 800 sinistrés. A cause de cette "brèche" dans la RN2, la route reliant la côte est à la capitale (à gauche sur la carte), tous les ravitaillements de l'île sont suspendus.

© SarahTétaud/RFI