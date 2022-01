Coup d’État au Burkina Faso: confusion autour du sort du président renversé Kaboré

C’est quand même un coup de massue pour le militant que je suis et pour notre parti, pour les démocrates que nous sommes, c’est un coup de massue. On vient quand même de perdre le pouvoir, ce n’est pas tout sourire, ce n’est pas de toute gaité. C’est un coup d’arrêt aux institutions démocratiques de la République que nous constatons comme tout le monde. Donc, c’est quelque chose qui est douloureux. Dire aussi que nous ne l’avons pas vu venir, c’est faire quand même preuve de myopie politique, parce que quand même, il y avait des signes annonciateurs, il y avait vraiment du remous dans la société suite à tout ce que le Burkina connait depuis la survenue du terrorisme dans notre pays. En tout cas, on a toujours frôlé vraiment des mouvements populaires.