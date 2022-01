Grand Prix panafricain de littérature: «Les Aquatiques» de la Franco-Camerounaise Osvalde Lewat lauréat

La cérémonie s’est tenue au musée national de la RDC en présence de Félix Tshisekedi, président en exercice de l’Union africaine. Osvalde Lewat recevra son prix devant les dirigeants africains au mois de février 2022 dans le cadre du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine à Addis-Abeba. Cette distinction, initiée par la présidence congolaise de l’UA est assortie d’une donation de 30 000 dollars.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi

Cinq œuvres rédigées en anglais et cinq autres en français ont été présélectionnées par un jury composé d’experts venus de cinq sous régions d’Afrique. Les jurés ont travaillé par vidéoconférence. Seuls quatre étaient présents à la cérémonie de ce lundi. L’unanimité s’est dégagée autour de l’œuvre de l’éclectique Osvalde Lewat, Les Aquatiques.

Écrivain, photographe et réalisatrice, la Camerounaise a connu un grand succès avec son premier roman. Elle recevra son prix devant les dirigeants africains au mois de février 2022 dans le cadre du Sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine à Addis-Abeba. Le Grand Prix Panafricain de Littérature est l’un des projets phares de la présidence congolaise de l’Union africaine.

Félix Tshisekedi voulait marquer, à travers cette initiative, l’année 2021 étant donné que le thème annuel retenu par l’Union africaine était « Arts, culture et patrimoine » : « Leviers pour construire l'Afrique que nous voulons. »

Dans la même logique, le chef de l'État congolais a également annoncé la décision d’ériger à Kinshasa, une maison de la culture africaine et afro-descendante. Déjà créée juridiquement, cette structure attend la mise à disposition d’un siège. Selon Félix Tshisekedi, elle sera une instance d’étude et de valorisation du patrimoine historique et culturel panafricain.

Les Aquatiques © Les Escales

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne