Éthiopie: les combats ont repris dans la région de l'Afar, porte d’approvisionnement du Tigré

Fin décembre 2021, les rebelles du TPFL s’étaient retirés de l’Afar pour se replier dans le leur région, le Tigré. Cela avait suscité des espoirs d’une avancée sur le chemin de la paix. Ce mardi 25 janvier 2022, ils sont entrés dans la ville frontalière d’Abala. Une ville stratégique, car elle est située sur le principal axe d’approvisionnement en aide humanitaire.

Avec notre correspondante régionale à Nairobi, Florence Morice

Dans son communiqué diffusé mardi soir, le TPLF dit avoir été « obligé » de reprendre les combats en Afar, pour contrer « la menace » posée par les forces pro-gouvernementales, qu’il accuse d’avoir intensifié leurs attaques contre ses positions. Des actions, affirment les rebelles, dans le but d’« entraver les opérations humanitaires » vers le Tigré. La veille, le gouvernement avait au contraire accusé ces rebelles d’avoir « attaqué » plusieurs sites, dont la ville d'Abala située à la frontière entre l’Afar et le Tigré, et d’avoir ainsi coupé « le principal axe » encore utilisable pour l'aide humanitaire.

Les deux camps se renvoient donc la balle avec des accusations qui restent difficiles à vérifier puisque la zone est quasiment inaccessible et que les télécommunications y sont toujours coupées. Une chose est sure, Abala est un bastion stratégique, car il s’agit de l’unique porte d’entrée possible aujourd’hui pour l’acheminement humanitaire vers le Tigré, où des centaines de milliers de personnes vivent dans des conditions proches de la famine selon l'ONU.

Au moment de son repli au Tigré en décembre, le TPLF avaient expliqué vouloir ainsi « ouvrir » la porte à l’aide humanitaire pour ces populations. Or selon l’ONU les distributions alimentaires ont depuis atteint « le plus bas niveau jamais vu au Tigré ». Aucun camion n’a pu y entrer depuis le 15 décembre dernier.

