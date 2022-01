Afrique du Sud: la lutte contre le Covid entachée de corruption

Des membres de la police sud-africaine se font vacciner avec le vaccin Johnson & Johnson, mardi 6 juilley 2021, à Soweto. © AP - Alet Pretorius

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Afrique du Sud, la présidence a rendu public ce mardi un rapport d’enquête sur les affaires de corruption liées à la pandémie de Covid-19. L’Unité des enquêtes spéciales (SIU), une institution qui traite spécifiquement ce type d’affaires, a, depuis juillet 2020, étudié avec attention plus de 5000 contrats publics en lien avec la pandémie. Et ce rapport final indique que plus de 60% d’entre eux sont frauduleux.